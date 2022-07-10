كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن إمكانية مشاركة محمد كنو مع نادي الهلال في سبتمبر المقبل.

غير صحيح ؛ لكي تحتسب فترة ايقاف الدوري لابد أن يكون اللاعب مشارك مع المنتخب في الادوار النهائية لبطولة رسمية، وحالياً لا توجد بطولة رسمية نشطة تأهل لها المنتخب ويلعب في أدوارها النهائية لذلك الفترة الفاصلة مابين نهاية الدوري وبدايته لا تحسب في فترة الايقاف https://t.co/TiEuGdACRB pic.twitter.com/YIPFGjiVsi — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) July 10, 2022

وكان الإعلامي سعود الصرامي تحدث في برنامج ” الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” كنو سيكون متاحًا للمشاركة مع الهلال بداية من الرابع من سبتمبر”.

لماذا لن يشارك كنو مع الهلال في سبتمبر؟

الأمير رد على هذا الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “غير صحيح ؛ لكي تحتسب فترة إيقاف الدوري لا بد أن يكون اللاعب مشاركًَا مع المنتخب في الأدوار النهائية لبطولة رسمية، وحالياً لا توجد بطولة رسمية نشطة تأهل لها المنتخب ويلعب في أدوارها النهائية، لذلك الفترة الفاصلة ما بين نهاية الدوري وبدايته لا تحسب في فترة الإيقاف”.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في مايو الماضي، إيقاف لاعب الهلال لمدة 4 أشهر وحرمان الهلال من التعاقد مع الصفقات لفترتي انتقالات.