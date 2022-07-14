يبدو أن اللاعب البرازيلي نيمار أصبح قريبًا من الانتقال لنادي برشلونة الإسباني، خلال صيف العام الحالي.

وانتشرت أنباء مؤخرًا، تفيد بأن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، أخطر والد اللاعب البرازيلي أن نجله الذي يعد أغلى صفقة في تاريخ البي إس جي، لن يكون متواجد في الموسم المقبل.

برشلونة يُراقب وضع نيمار:

ووفقًا لتقارير فإن اللاعب البرازيلي غير متعجل على مغادرة باريس سان جيرمان، لكنه يضع في الاعتبار الانتقال للبارشا في أقرب وقت.

ويرغب البي إس جي في التخلص من اللاعب البرازيلي لتراجع مستواه بالموسم الماضي في الكثير من المباريات، كما لم يساهم في فوز النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022.

وكان باريس سان جيرمان قد كشف عن قميصه الرسمي للموسم المقبل 2022/ 2023، بأرقامها الرئيسية، بتواجد كيليان مبابي وليونيل ميسي، ولم يظهر نيمار، ما يشير إلى اقتراب رحيله.

نيمار أغلى صفقة:

جدير بالذكر أن نيمار كان انضم لـ باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من البارشا مقابل 220 مليون يورو آنذاك ليكون أغلى صفقة انتقال لاعب من نادٍ لـ نادٍ آخر في تاريخ كرة القدم.