لا يزال النادي الأهلي يجني خسائر جراء هبوطه الصادم لـ دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، بعد تعادله مع نادي الشباب يوم الاثنين الماضي في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خالد البدر :

خبر حصري لقناة 24 ..

" عقد وسط جدة مستمر والـ100 مليون موجودة حتى بعد هبوط نادي الأهلي " ..

سوالف رياضية ..@KhaleadBader pic.twitter.com/JveRz7MPwJ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 1, 2022

وكانت ترددت شائعات أن الراقي سيخسر 100 مليون ريال جراء إلغاء رعاية عقد وسط جدة مع إدارة ماجد النفيعي ردًّا على هبوط الراقي.

هل يفقد الأهلي عقد رعاية “وسط جدة”؟!

الناقد الرياضي خالد البدر والمقرب من الراقي قال لـ برنامج “سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية اليوم الجمعة: “كل الشائعات غير صحيحة، عقد وسط جدة مع النادي مستمر والـ100 مليون ريال موجودة، حتى بعد هبوط النادي”.

وفي وقت سابق، انتقد جمعان الزهراني رئيس رابطة الأهلي في الرياض والشرقية، استمرار بقاء موسى المحياني في منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي معربًا عن أسفه بهبوط الفريق لـ دوري يلو.

جماهير الراقي كانت طالبت في موسم 2021/ 2022 مرارًا وتكرارًا برحيل المحياني ورئيس النادي ماجد النفيعي ولكن دون جدوى حتى هبط الفريق.