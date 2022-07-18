قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: إنه يتم إلغاء العمل بطاقة الهوية بعد الإبلاغ عن فقدها.

فقدان البطاقة:

ولفتت الأحوال ردًّا على استفسار بشأن التعامل بالبطاقة بعد الإبلاغ عن فقدانها، إلى أنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، ويجب الاسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هويه أخرى سارية.

خدمات الأحوال:

وتعمل الأحوال المدنية على تسجيل المواطنين والمقيمين وضبط الواقعات المدنية المختلفة وإتاحتها لهم وللجهات ذات العلاقة بمصالحهم بكل الصور والأدوات المناسبة والمتاحة والمطلوبة.

كما تتضمن مهامها، تطبيق نظام الجنسية العربية السعودية ولائحته التنفيذية والتعليمات الملحقة بهما، وإصدار بطاقات الأحوال المدنية، بالإضافة إلى خدمات أخرى.