أكدت شركة الكهرباء أنه لا يمكن تقسيط رسوم إيصال الخدمة إلى منزل جديد، ولا بد من سداد إجمالي المبلغ لاستكمال الطلب.

جاء ذلك ردًا من الكهرباء على استفسار مواطن في هذا الشأن عبر حساب العناية بالمشتركين التابع للكهرباء على موقع تويتر.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الكهرباء عن تقديم 5 خدمات جديدة للمشتركين، ضمن مساعيها لتحسين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، ومن أبرز الخدمات المُقدمة المتابعة المباشرة لمعدلات الاستهلاك ومقارنتها.

الخدمات الجديدة:

وأوضحت شركة الكهرباء أن الخدمات الجديدة ستمكن المشتركين من مراقبة نمط الاستهلاك، ومقارنة الاستهلاك الشهري أو الأسبوعي أو اليومي، عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق الكهرباء.

قراءة العداد عن بعد:

وأشارت إلى إمكانية حصول المشترك على قراءة العداد عن بعد؛ للاطلاع على معدلات استهلاكه من خلال التطبيق الإلكتروني للكهرباء, داعية مشتركيها إلى تحميل تطبيق الشركة للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة.