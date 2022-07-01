أكدت برنامج سكني أن العزباء لا يمكنها التقديم كمتقدم رئيسي لعدم مطابقة شرط الأسرة، وإنما تكون مرفقة بطلب أحد الوالدين في حال كان أحدهما مطابق لشروط الاستحقاق.

وقال البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر: إنه يمكن معرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة ببرنامج سكني، من خلال زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي: هنا.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.

دعم سكني:

ويعتبر برنامج سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

ويختار المستفيدون واحدة من الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يقوم البرنامج بتوفيرها عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به على الهواتف المحمولة.