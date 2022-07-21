تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسار بشأن إمكانية إضافة المطلقة لأبنائها في الضمان الاجتماعي، علمًا بأن الأب يرسل نفقة شهرية لهم.

وقالت التنمية الاجتماعية عبر حسابها بموقع تويتر، إن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال سكن المطلقة مع أفراد أسرتها فتسجل كتابع للعائل، ويمكن أن تسجل بشكل مستقل في حال أثبتت استقلاليتها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: