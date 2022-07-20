أعاد برنامج سكني التأكيد على إمكانية تقديم المطلقات لدعم سكني في حالة استيفاء الشروط.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://sakani.sa”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال إحدى المواطنات قالت خلاله: “عندي استفسار بخصوص استحقاق المرأة المطلقة لدعم سكني هل يشترط مرور سنتين على انفصالها؛ علمًا بأنها تعول 3 أطفال وتسكن في بيت إيجار؟”.

هل يمكن للعزباء الحصول على دعم سكني؟

وفي وقت سابق؛ أكد برنامج سكني أن العزباء لا يمكنها التقديم كمتقدم رئيسي لعدم مطابقة شرط الأسرة، وإنما تكون مرفقة بطلب أحد الوالدين في حال كان أحدهما مطابق لشروط الاستحقاق.

وقال البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر: إنه يمكن معرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة ببرنامج سكني، من خلال زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي: هنا.

القرض العقاري المدعوم:

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.