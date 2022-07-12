يُخيم الغموض على مصير النجم الألماني مسعود أوزيل بعد أنباء رحيله عن فنربخشة، ليرتبط اسمه باللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل.

مسعود أوزيل يُعاني في فنربخشة

ويُعاني مسعود أوزيل من أزمات مع فنربخشة، ليغيب عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم منذ شهر مارس الماضي، حيث تم استبعاده من القائمة، ولم يجد مكانًا له في تشكيلة المدرب الجديد خورخي جيسوس.

وأشارت شبكة NTV spor إلى أن مسعود أوزيل توصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي فنربخشة لإنهاء العقد الذي ينتهي في عام 2024 بالتراضي، وأكدت أن النجم الألماني بلا نادٍ حاليًا.

ولم يظهر أوزيل بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، حيث شارك في 36 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 8 أهداف، وصنع 3 آخرين فقط، قبل أن يبتعد عن المشاركة طوال الأشهر الماضية.

اللعب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع أنباء رحيل مسعود أوزيل عن فنربخشة، وتمنوا انتقاله إلى أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

وسبق أن ارتبط اسم أوزيل بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد رحيله عن أرسنال في صيف 2020، ولكن توقفت المفاوضات وانضم إلى فنربخشة آنذاك.