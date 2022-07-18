تسعى إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، لمواصلة التألق في الموسم الجديد.

الاتحاد يسعى لضم نجم بوردو:

وأكدت تقارير أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، الهندرواسي ألبرت إليس مارتينيز، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد هبوط فريقه بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها.

ويرغب العميد في حسم الصفقة بناء على طلب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، إلا أن مهمته لن تكون سهلة، حيث تُشير التقارير إلى رغبة أكثر من ناد في ضم مارتينيز، ومنهم بورتو البرتغالي، ليدز يونايتد الإنجليزي وفنربخشة.

وتعاقد نادي الاتحاد مع نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، نظرًا لخبراته الكبيرة، وتسعى الإدارة لحسم ملف الصفقات لبدء الاستعداد مبكرًا، بعد غضب الجماهير لعدم ضم لاعبين مميزين حتى الآن.

الاستعداد للموسم المقبل:

ومن المقرر أن يبدأ العميد الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل، بداية من يوم 20 يوليو، حيث سيجري اللاعبون الفحوصات الطبية قبل السفر إلى النمسا يوم 23، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).