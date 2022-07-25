تسعى إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، ليرتبط اسمها بالمغربي أشرف بن شرقي.

ابن شرقي يرحل عن الزمالك:

وأعلن نادي الزمالك مؤخرًا عن رحيل أشرف بن شرقي رسميًّا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع أجل تجديد التعاقد معه، بعد التألق في صفوفه لأكثر من موسم، حيث انضم إليه في عام 2019، قادمًا من الهلال.

أشرف بن شرقي يقترب من الاتحاد:

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات مع النجم المغربي صاحب الـ27 عامًا، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، ليصبح اسم بن شرقي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.

ومن المتوقع أن يدخل الاتحاد في سباق من أكثر من ناد لضم أشرف بن شرقي، أبرزهم الريان القطري، الذي يسعى بقوة للتعاقد مع اللاعب المغربي.

وتفاعلت الجماهير مع أنباء تفاوض الاتحاد معه، وتمنت حسم الصفقة، واستعرضت أبرز أرقامه مع الزمالك، حيث شارك في 108 مباريات خلال 3 مواسم، ونجح في تسجيل 44 هدفًا وصنع 21 آخرين.

وشددت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن أشرف بن شرقي أفضل لاعب يعوض فهد المولد الذي يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للإيقاف بسبب أزمة المنشطات.