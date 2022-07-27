يحظى النجم المغربي أشرف بن شرقي باهتمام أكثر من نادٍ في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتفاق يفاوض أشرف بن شرقي:

وأكد الإعلامي وليد الصيعري، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أشرف بن شرقي وافق على الانضمام إلى نادي الاتفاق، ولكن الصفقة لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن.

وارتبط اسم أشرف بن شرقي خلال اليومين الماضيين بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بداية من الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان ابن شرقي قد رحل مؤخرًا عن نادي الزمالك مؤخرًا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع أجل تجديد التعاقد معه، بعد التألق في صفوفه لأكثر من موسم، حيث انضم إليه في عام 2019.

مسيرة من التألق

ويملك ابن شرقي مسيرة مميزة، ما دفع جماهير أكثر من ناد للمطالبة بالتعاقد معه خاصة أنه سيوقع في صفقة انتقال حر، ما يسهل التفاوض معه، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).