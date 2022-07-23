تداول عدد من جماهير الهلال أنباء حول اقتراب الأسطورة البرازيلية رونالدينيو من العمل في نادي الهلال بالفترة المقبلة.

وأتت هذه الأخبار بعد تجديد عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز مع الهلال لمدة موسم إضافي.

رونالدينيو يثير الجدل !

ويبدو أن هذه الأنباء غير حقيقية كون اللاعب البرازيلي ونادي الهلال لم يعلنا رسميًّا عن صحة هذه الأنباء، كما أن نجم برشلونة الإسباني السابق لم يتولَّ أي منصب في أي طاقم فني طوال السنوات الماضية.

وكان النجم البرازيلي اعتزل كرة القدم في عام 2015 بعد مسيرة امتدت 17 سنة، لعب خلالها لأندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وفلامنجو البرازيلي وأتلتيكو مينيرو البرازيلي.