تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالحارس البرازيلي رينان ريبيرو.

الأهلي يفاوض رينان ريبيرو

وأشارت صحيفة A BOLA البرتغالية، اليوم الأربعاء، إلى أن حارس مرمى سبورتنج لشبونة، البرازيلي رينان ريبيرو قريبًا من الانتقال للعب في الدوري السعودي بالموسم الرياضي المقبل.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع leonino البرتغالي أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع رينان ريبيرو صاحب الـ32 عامًا، موضحًا أنه لم يشارك في أي مواجهة رسمية منذ أكثر من 3 سنوات.

ولفت الموقع إلى أن الحارس البرازيلي اقترب من التوصل إلى اتفاق مع سبورتنج لشبونة من أجل إنهاء التعاقد، ثم السفر إلى السعودية، للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يتفاوض معه.

الهبوط للدرجة الأولى

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط للدرجة الأدنى، وذلك بعدما أنهى الموسم في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

وأعلن الراقي عن استمرار سيبولدي مع الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي آخر حتى عام 2023، ثم كشف عن البرنامج الإعدادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).