أثارت فتاة هندية تبلغ من العمر 17 عامًا، ضجة واسعة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قدرتها غير العادية والنادرة في الكتابة بيديها الاثنين في وقت واحد.

Ambidexterity world record holder Aadi Swaroopa from India. She writes 45 words per minute… pic.twitter.com/fZmNS6yy87 — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 24, 2022

كتابة خارقة ونادرة

ووثق مقطع فيديو متداول، آدي سواروبا، وهي تكتب بطريقة خارقة بكلتا اليدين في وقت واحد 45 كلمة في دقيقة.

وأبهرت الفتاة الهندية المغردين على السوشيال ميديا، الذين أشادوا بطريقتها وكتابتها النادرة للغاية بـ 11 أسلوباً مختلفاً، لاسيما أنها تستطيع أيضاً الكتابة معصوبة العينين، وباتجاهين متعاكسين وبلغات مختلفة.

تحطيم رقم قياسي

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، تطمح سواروبا، إلى تحطيم رقم قياسي واحد على الأقل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في السنوات القادمة.

ومنحت عام 2021 جائزة لكون ذاكرتها البصرية رائعة، ولديها القدرة على تمثيل الكلمات من خلال فن الخط، حسبما ذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس” الهندية.

وغالبا ما تنشر سواروبا أعمالها الفنية على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وتتدرب أيضاً على الموسيقى الهندوستانية، وقدمت أكثر من 50 عرضا على مسرح الكانادا التقليدي، حيث إنها متعددة المواهب.