أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، موافقتها على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القردة، بعد تأكيدات منظمة الصحة العالمية على ارتفاع حالات الإصابة بشكل يخلق حالة طوارئ تثير القلق الدولي.

وقد أجاز الاتحاد الأوروبي استخدام لقاح إيمفانيكس Imvanex الذي ابتكرته شركة “بافاريان نورديك” Bavarian Nordic الدنماركية، منذ العام 2013 للوقاية من الجدري.

وتمت الموافقة على استخدامه لمكافحة جدري القردة باعتبار التشابه بينه وبين فيرس الجدري.

الصحة العالمية تحذر من جدري القرود:

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطر انتشار فيروس جدري القرود، على مستوى العالم، وتأثيره على الفئات الأضعف والأكثر عرضة للإصابة مثل الحوامل والأطفال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة عبر الإنترنت من جنيف: “أنا قلق من استمرار العدوى لأن ذلك قد يشير إلى أن الفيروس سيرسخ وجوده ويمكن أن ينتقل لمجموعات معرضة للخطر منها الأطفال ومن يعانون من أمراض مناعية والحوامل”.

زيادة الإصابات:

وقد أشارت تقارير المنظمة إلى تزايد نسب الإصابة بجدري القرود بين الأطفال في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا؛ إلا أن بعض الحالات لم تظهر عليها أعراض شديدة.

ومنذ بدء المرض خارج موطنه في إفريقيا في مايو الماضي، تم رصد 3400 حالة إصابة بجدري القرود فيما سُجلت وفاة واحدة، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

متى تتلقى اللقاح؟

وبالرغم من انتشار المرض؛ إلا أن المراكز البحثية توصي بالتطعيم فقط للأشخاص الذين من المحتمل أن يتلامسوا مع جدري القرود، مثل عمال المختبرات، وبعض الأفراد العسكريين.