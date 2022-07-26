أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات.
واشترطت الهيئة أن التقديم متاح للسعوديين فقط وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية
المسميات الوظيفية
1.خبير المهارات الرقمية
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس/ماجستير في تخصص تقني أو ما يعادله.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
2.مدير عام المشتريات
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس/ماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
3.خبير الاستشارات والدراسات
المؤهلات المطلوبة:
- بكالوريوس/ماجستير في تخصص تقني أو ما يعادله.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
4.خبير التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال
المؤهلات والخبرة
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس/ماجستير في تخصص تقني أو ما يعادله.
- خبرة 8 سنوات كحد أدنى في نفس المجال.
طريقة للتقديم
1.خبير المهارات الرقمية (اضغط هنا)
4.خبير التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال (اضغط هنا)
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