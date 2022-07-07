تباشر الدوريات الميدانية التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أعمالها الميدانية ضمن خطة الفرع خلال أيام عشر ذي الحجة في مدينة الرياض والمحافظات التابعة، بعدد من الأعضاء المكلفين ومتابعة مستمرة من غرفة إدارة العمليات بالفرع، للتأكد من سير العمل وفق الأنظمة والتعليمات.

جهود هيئة الرياض

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الفرع استعد مبكراً لهذه العشر المباركة وموسم الحج الذي تشرُف حكومتنا الرشيدة فيه بخدمة ضيوف الرحمن، وأوضح أن المشاركة تتضمن التوعية بفضل هذه الأيام والحث على التبكير للصلاة جماعة وما فيها من أجور عظيمة، التوعوية بفضل العشر والأعمال المشروعة فيها، باستخدام التقنيات الحديثة، والتطبيقات التي أطلقتها الرئاسة للهواتف الذكية.

تكثيف التوعية الرقمية

وبين “الشبانات” أن الفرع يركز على التوعية الرقمية والوصول لمنتجات الرئاسة العامة عبر الصفحة المخصصة للحج والعمرة، والتي أطلقتها الرئاسة مؤخراً لخدمة ضيوف الرحمن، مثمناً لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند متابعته واهتمامه ليقوم الفرع بما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات على أكمل وجه.