رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ .

متابعة مستمرة وخطط مدروسة

ونوّهت الأمانة العامة بما تحقق – بفضل الله تعالى وتوفيقه – ثم بالمتابعة المستمرة والخطط المدروسة التي تشرف عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتسهم في تنفيذها كل القطاعات الأمنية والمدنية.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: ” إننا بهذه المناسبة نرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد -أيدهما الله- اللذين يوليان خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما وتطوير المشاعر المقدسة اهتمامهما ومتابعتهما, ونسأل الله تعالى أن يجزيهما وحكومتهما الرشيدة خير الجزاء”.