أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن تجديد عقد مهاجمه الشاب هيثم عسيري حتى صيف عام 2026.

✍️/ تجديد عقد

⚽️/ هيثم عسيري أهلاوياً

🗓/ حتى عام 2026م ——————

🎥 هيثم يجدد الوفاء والانتماء لـ 4 مواسم قادمة 💚@Haitham123412 pic.twitter.com/iTgO885ewI — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 24, 2022

وقال الحساب الرسمي لـ ” الأهلي” عبر “تويتر” : ” هيثم الوفاء والانتماء يُجدد لمدة 4 سنوات”.

هيثم عسيري يرفض الرحيل

وكان اسم عسيري ارتبط بالرحيل عن الراقي بعد هبوط الفريق لـ دوري يلو مع رحيل السوري عمر السومة، لكن الراقي قرر الإبقاء على عسيري للاحتياج له خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن هيثم عسيري كان سجل هدفين فقط مع النادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2021/2022، وساهم في فوز المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 سنة مؤخرًا في أوزبكستان.