أهدت الحاجة جنة عدنان، وهي خطاطة عالمية، لوحة فنية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعبرت الحاجة جنة، عن شكرها وامتنانها بمناسبة استضافتها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

حادث مسجد النور

والحاجة جنة عدنان، هي والدة الشهيد حسين العُمري، الذي تُوفي في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد النور بمدينة كرايس تشيرس في نيوزيلندا عام 2019م.

خريطة المملكة وآية قرآنية

وتمثل اللوحة خريطة المملكة متضمنة الآية القرآنية {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26].

كما عبرت والدة الشهيد عن شكرها لجميع القائمين على الحج، مؤكدةً أنهم قدموا لها كل أوجه الخدمة وحملوها على كفوف الراحة.