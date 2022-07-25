مع استمرار موسم العطلات الصيفية والإجازات، يريد الكثيرون الاستمتاع بإجازة مميزة وقضاء وقت ممتع من خلال السفر إلى دولة أخرى والتنزه بها، لذلك شارك عدد من المغردين تجربتهم بالسفر إلى البلدان الأوروبية وتحديدًا تركيا وجورجيا، خاصة بعد الحديث عن استغلالهم للعرب ومواطني الخليج برفع الأسعار والنصب عليهم.

استغلال ونصب

وقال أحد المغردين: “جميع من أعرفهم الذين ذهبوا لتركيا يتفقون على استغلال ونصب وسوء معاملة ، فضلا عن ارتفاع الأسعار عن إسبانيا والتشيك والنمسا وسولفينيا.. وجورجيا تشاركها في هذا السوء”.

وعلق مغردون على تجربة السفر إلى تركيا أو جورجيا بالتأكيد على هذه الأمور، فقال الصحفي نواف الغبيوي “كلتا الدولتين فيها نصب على السائح، فجورجيا يتحدثون لغتهم في النصب لدرجة قمنا بالحجز عن طريق booking وعند الوصول للفندق يتحدث السائق مع موظف الاستقبال من أبناء جلدته عن رفع السعر ليأخذ حصته فردت عليه أنهم حجزوا بالاتصال وضحكت وأخبرتنا عند مغادرة السائق”.

تجربة سيئة بجورجيا

ونقل مغردون تجربتهم مع زيارة جورجيا برغم جمال طبيعتها، لكن اتفق الكثير أنها بدائية والسياحة بها تبدو غالية لكنها متدنية، عكس تركيا متعددة السياحة فيها، كما واجهوا صعوبة من تناول الطعام الحلال وعمليات الاحتيال والنصب بها.

وجهات بديلة عن تركيا وجورجيا

فيما نصح آخرون بالتوجه إلى جنوب المملكة، حيث تعد الأفضل، لما تشهده من استقبال حافل لزوارها وكرم ضيافة، وتعامل راقٍ من أبناء وسكان المنطقة والمقيمين أيضًا.

كما حث آخرون على التوجه إلى أذربيجان أو منطقة البحر الكاريبي بدلًا من تركيا، لقضاء الإجازة والتمتع بالاستجمام، بالإضافة إلى السفر للمغرب أيضًا لما تتمتع به من جمال الطبيعة.

ونصح آخر بأنه من الممكن الذهاب إلى أي مكان، لكن لا بد من الحرص في التعامل مع الأشخاص والأماكن حتى لا يقع الشخص ضحية للنصب.