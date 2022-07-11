مع إعلان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج ؛رعى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس احتفائية توديع الحجاج بتوزيع الهدايا عليهم في الوقت الذي أطلقت فيه الرئاسة العامة، روبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، لأول مرة خلال تأديتهم لطواف الوداع.

وتأتي احتفائية توديع الحجاج ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي أطلقتها بعنوان “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر ” تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة.

وبين السديس بأن خدمة ضيوف الرحمن شرف لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذين شرفهم الله بخدمة بيته وحجاجه.

روبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج

وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إن إطلاق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لروبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، ولأول مرة خلال تأديتهم لطواف الوداع حقق تفاعلاً عالياً من قبل حجاج بيت الله الحرام، موضحاً أن مميزات روبوت توزيع المصاحف الذي تم إطلاقه حديثاً دقة في الحركة وتحديد المواقع فضلاً عن وجود نظام ملاحي تلقائي مزدوج.

وقال السديس إن الرئاسة العامة عظمت دور الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالتعقيم ومكافحة الأوبئة وتوزيع ماء زمزم المبارك في المسجد الحرام إلى جانب روبوت التطهير وروبوت كنس سطح الكعبة والروبوت التوجيهي.

التطور التقني والرقمي

يأتي ذلك في إطار مواكبة رئاسة الحرمين توجه المملكة العربية السعودية نحو التطور التقني والرقمي واهتمامها بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تنفيذها لاستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين لتحقيق الريادة الرقمية، من جهة أخرى قام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجولة ميدانية بصحن المطاف للاطلاع على سير الأعمال وتوافر الخدمات وتكاملها، وذلك خلال جولته الميدانية بالمسجد الحرام مؤكداً خلال الجولة من سير الخدمات في المطاف وانسيابية الحركة، مؤكداً على الجميع ضرورة التسهيل والتسيير على ضيوف الرحمن وبذل كافة الجهود لضمان سلامتهم.