أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدء التسجيل في الدورات القادمة في مبادرة مهارات المستقبل، التي تساهم في تطوير المهارات وتنمية القدرات الرقمية.

دورات مبادرة مهارات المستقبل

وقالت الوزارة إن مبادرة مهارات المستقبل، تساهم في تطوير مهاراتك وتنمية قدراتك الرقمية، لتضع بجهودك بصمة في مسيرة النماء التقني”. وأتاحت الوزارة التسجيل من خلال الرابط.

وأوضحت أن برنامج تطوير الرأس المال البشري يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير الفئات المستهدفة في مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة وذلك بالتعاون مع شركاء تدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل.

شروط التقديم أن يكون المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى

البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين