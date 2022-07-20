أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدء التسجيل في الدورات القادمة في مبادرة مهارات المستقبل، التي تساهم في تطوير المهارات وتنمية القدرات الرقمية.
دورات مبادرة مهارات المستقبل
وقالت الوزارة إن مبادرة مهارات المستقبل، تساهم في تطوير مهاراتك وتنمية قدراتك الرقمية، لتضع بجهودك بصمة في مسيرة النماء التقني”. وأتاحت الوزارة التسجيل من خلال الرابط.
وأوضحت أن برنامج تطوير الرأس المال البشري يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير الفئات المستهدفة في مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة وذلك بالتعاون مع شركاء تدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل.
شروط التقديم
- أن يكون المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
- عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى
- البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين
المسارات الوظيفية
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- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- خدمات احترافية
- التحول الرقمي
- تقنيات البلوكشين
- تحليل البيانات
- الذكاء الإصطناعي
- الدعم الفني
- الحوسبة الكمية
- البنية التحتية
- تشغيل البنية التحتية
- اختبارات الاختراق
- إنترنت الأشياء
- إدارة المشاريع
- ادارة المشاريع الرقمية
- إدارة النظم وقواعد البيانات
- ادارة قواعد البيانات SQL
- ادارة قواعد البيانات ORACLE
- ادارة النظم Windows
- ادارة النظم Unix
- ادارة النظم Linux
- جودة البرمجيات
- إدارة جودة النظم
- الاستجابة , التحقيقات وتحليل المخاطر الأمنية
- التصميم والتطوير
- التنفيذ، التشغيل والصيانة
- التشغيل والصيانة
- الحوسبة السحابية
- الحوكمة، المخاطر والامتثال
- تحليل الأعمال
- تحليل نظم
- تشغيل أمن المعلومات
- تصميم البنية المؤسسية
- تصميم الحلول التقنية
- تصميم وتطوير التطبيقات
- تطوير المواقع
- دعم التشغيل
- ذكاء الأعمال
- علم البيانات
- هندسة أمن المعلومات
- هندسة الأنظمة المدمجة
- هندسة البيانات
- واجهة وتجربة المستخدم
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