أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم والتسجيل يتم عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: http:/ / kkmar.gov.sa

موعد التقديم:

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أن التقديم لحملة الثانوية يبدأ من يوم الاثنين 19/ 12/ 1443هـ إلى يوم السبت 24/ 12/ 1443هـ.

وأضافت أنه سيتم إدراج درجات التحصيلي والقدرات وكفايات اللغة الإنجليزية آليًّا من المركز الوطني للقياس.