أطلقَتْ وزارةُ النقل والخِدْمَاتِ اللوجستية حملةً توعويةً للتعريف بحق الطريق ومستخدميه تحت عنوان “حقُّك علينا وحقُّنا عليك”؛ بهدف التوعية بحق الطريق ومستخدميه، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الطريق وممتلكاته؛ وذلك من خلال الابتعاد عن جميع أشكال التعدي على الطريق، مثل قطع السياج أو الكتابة على اللوحات الإرشادية أو إتلافها.

أهداف الحملة:

وأوضحت الوزارة أنَّ هذه التعدياتِ تسهمُ في الضَّرَرِ على مستخدمي الطريق؛ ولها مخالفاتٌ معتمدةٌ تُطبَّقُ على مرتكبها؛ ومن ضمنها مخالفة قطع السياج التي يُعاقبُ مرتكبُها بتكلفة الإصلاح بالإضافةلـ50 ألف ريال؛ وأيضًا إتلاف الطريق أو جزء منه؛ وتقدر غرامة ذلك بتكلفة الإصلاح بالإضافة لـ50% من تكلفة الإصلاح على ألا تتجاوز 100 ألف ريالٍ؛ ودَعَتِ الوزارةُ الجميعَ برفع بلاغ عبر تطبيق 938 عند ملاحظة أي تعدٍّ على الطريق.

الحركة المرورية:

وأكدَتْ وزارةُ النقل والخِدْمَاتِ اللوجستية أنَّ لمستخدم الطريق حقًّا من خلال حفظ حقوقه في حال تَضَرَّرَتْ مركبتُهُ من الطريق؛ وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تكفلُ لمستخدم الطريق حَقَّهُ؛ حيث أَوْضَحَتْ الوزارةُ أنَّ الخطوةَ الأولى تكمنُ في إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضَّرَرِ مع أهمية التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، والاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضَّرَرِ، للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبِّباته، على أن يُرسلَ التقريرُ بعد ذلك من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور إلى فرع وزارة النقل والخِدْمَاتِ اللوجستية في المنطقة، فيما يقومُ بعد ذلك فرعُ الوزارة بدراسة المطالبة والتحقُّقِ من المسببات، وعند ثبوت المطالبة يجري تحويلها للمقاول ويُطْلَبُ منه مراجعةُ أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على إنهائها.