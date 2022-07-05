أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي؛ أن أسعار السكر والأرز في المملكة أقل من دول الجوار بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية مشيرًا إلى أن العالم يشهد ارتفاع أسعار القمح و السكر و اللحوم و الدواجن و البيض؛ خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بـ 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية، ورصدت 27 ألف مخالفة تلاعب بالأسعار مشيرًا إلى أنه يتم محاسبة كل مخالف بحسب النظام. وتابع : “ندعو المواطنين والجميع ليكونوا شركاء في المهمة والإبلاغ في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار”.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وعن التحديات التي يواجهها السوق المحلي أشار إلى أن التحدي الأول دائمًا في أي سوق يكمن في وفرة السلع الغذائية؛ فوجود المنتجات يطمئن المواطن والمقيم ويساهم في استقرار الأسعار.

وأضاف : “إذا رجعنا بالشريط للوراء فسنجد المملكة حققت نجاحًا خلال فترة جائحة كورونا، فلم يشعر المواطن أو المقيم بأي نقص في المنتجات.

الحرب الروسية الأوكرانية

وعن تأثر الأسواق المحلية بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ؛ قال القصيبي: “الحقيقة لا يمكن لأي أحد أن يتنبأ بمستقبل الأزمات المؤثرة على اقتصاد العالم؛ والعالم اليوم كله أصبح مثل القرية الواحدة فور حصول مشكلة في أي جانب تتأثر كل الجهات؛ وكما ذكرت هناك لجنة أمن غذائي تتابع باستمرار في التقييم والمراجعة والمتابعة”.

وأكمل :”نحن كثفنا الرقابة؛ لمعرفة ما هي تحديات السوق والنقص الغذائي في المنطقة؛ وبالرغم من انتهاء جائحة كورونا إلا أن تداعياتها لا تزال موجودة”.