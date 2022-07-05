كشف وزير التجارة ماجد القصبي، أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم خلال الفترة التي تلت التعافي من جائحة كورونا.

فيديو | وزير التجارة ماجد القصبي: توقف الحركة الملاحية في قناة السويس والمرحلة الثانية من منع التجول والأزمة الأوكرانية أدت إلى زيادة الأسعار العالمية#الإخبارية #مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/CkCeluwEzK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2022

وقال القصبي إن توقف الحركة الملاحية في قناة السويس والمرحلة الثانية من منع التجول والأزمة الأوكرانية أدت إلى زيادة الأسعار العالمية.

فيديو | وزير التجارة ماجد القصبي: تداعيات الأحداث العالمية أدت إلى أزمة في النقل وسلاسل الإمداد

#الإخبارية #مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/jxXdsvbMm0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 5, 2022

وأضاف وزير التجارة أن جائحة كورونا تسببت بأكبر أزمة اقتصادية في العالم مشيرًا إلى أنه مع بداية التعافي من جائحة كورونا زاد الطلب على العرض مما تسبب في ارتفاع الأسعار مضيفًا أن تداعيات الأحداث العالمية أدت إلى أزمة في النقل وسلاسل الإمداد .