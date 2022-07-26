كشف وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياديس، أن اليونان حرصت على جذب مستثمري المملكة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أضخم المشاريع العملاقة التي يتحدث عنها العالم.

فيديو | وزير التنمية والاستثمار اليوناني أدونيس جورجياديس: حرصنا على جذب المستثمرين السعوديين خلال العامين الماضيين #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/WVU8SGehRz — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 26, 2022

وقال جورجياديس خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، إنه إثر زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة واللقاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قررت أثينا تنظيم وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلاد إلى المملكة، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح الآن حقيقيًا بعد جائحة كوفيد- 19.

وأضاف أن هذا الوفد ــ المكون من 120 شخصًا وعدد كبير من الصحفيين ــ يعتبر أحد أكبر الوفود التجارية التي لم يسبق تنظيمها إلى المملكة، لافتًا إلى الزيارة ستتيح لليونان الفرصة لدعم العلاقات مع المملكة التي بالفعل جيدة للغاية.

مجلس رجال الأعمال السعودي اليوناني

وبشأن مجلس رجال الأعمال السعودي اليوناني، أعرب عن دعمه له بقوة، إذ تؤمن اليونان بأنها والمملكة دولتان صديقتان، مشيرًا: “نحن ندعم المملكة ونفتخر بها ونسعى لدعم كل العلاقات فيما بيننا، وبمجلس الأعمال سنتوصل إلى الهدف المشترك”.

وعن فتح مجالات التعاون في اليونان، أكد وزير التنمية والاستثمار اليوناني، أنه في إطار علاقات البلدين الثنائية الاقتصادية الوثيقة، يهم الدولتان التعاون ودعم هذه المحاولات، حيث يتم عرض الفرص للمستثمرين السعوديين ببلاده.

واحة لجذب الاستثمار

وأوضح أنه خلال العامين والنصف الأخريين، تحولت اليونان إلى واحة لجذب الاستثمار، داعيا كل المستثمرين إلى الاستثمار باليونان حيث إنهم مرحب بهم هناك، مستطردًا أن الدليل على ذلك مشروع “أستير فولا غميني” وهو مشروع ناجح.

وتابع قوله إن الهدف من الوفود الاستثمارية والتجارية هي أن تتمكن من عرض الفرص المتاحة في اليونان للمستثمرين بالمملكة، وشرح المشروعات المهمة التي تمتلكها أثينا وكيف يستطيعون وبسهولة القدوم لليونان والاستثمار بها.

رؤية 2030 أضخم المشاريع

وبشأن رؤية 2030، التي أطلقها ولي العهد، أكد أنها من أضخم المشاريع العملاقة التي يتحدث عنها العالم.

التبادل التجاري بين المملكة واليونان

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري أكبر مما يبدو في أرقام بين المملكة واليونان، لأن الجزء الكبير في التعاون بين البلدين هو في قطاع الملاحة البحرية، عبر سفن يمتلكها المستثمرون عبر عشرات السنين.

واختتم قوله إن اليونان لديها أعداد هائلة من السياح السعوديين، وأيضًا المستثمرين في مجال السياحة، بجانب استيراد وتصدير منتجات غذائية بين البلدين، كما أن خلال السنوات الأخيرة هناك زيادة في حجم التبادل التجاري وهدفنا مضاعفته.