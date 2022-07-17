اكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن أكبر فوز حققه الرئيس الأمريكي جو بايدن من زيارته للسعودية هي الصورة التي جمعته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مذيع CNN يسأل: لا بد أن الرئيس بايدن حصل على شي ، ماذا أعطيتموه؟ وزير الخارجية السعودي يُجيب: الصورة مع الأمير محمد بن سلمان بمثابة فوز للرئيس بايدن. pic.twitter.com/SpklIsXvGf — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) July 17, 2022

صورة بايدن مع محمد بن سلمان

جاء ذلك في رد على سؤال مع الزميل نيك روبرتسون من قناة CNN بعد ساعات من مغادرة بايدن المملكة حيث قال المذيع : لا بد أن الرئيس بايدن حصل على شيء، ماذا أعطيتموه؟ حيث قال الوزير : خرج من ذلك بلقاء مع زعيم رئيسي في المنطقة مضيفًا أن الصورة مع الأمير محمد بن سلمان بمثابة فوز للرئيس بايدن.

وحول مصافحة القبضة قال الأمير فيصل بن فرحان ::”لا أعرف لماذا نحن عالقون بمصافحة القبضة.. التقى الزعيمان، تبادلا المجاملات، هذا طبيعي جدًا”.

لا تحالف دفاعي مع إسرائيل

وكان وزير الخارجية أكد في مؤتمر صحفي أمس أنه أصبح واضحًا أن من أراد أن يكون له أجندة عالمية فعليه التحدث مع السعودية وتابع : أنه لا يوجد أي نقاش بخصوص تحالف دفاعي مع إسرائيل مشيرًا إلى أن قرار فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق .

نعرف ما نريد

وقد قال وزير الخارجية في نفس المؤتمر أيضًا: نعرف ما نريد ونعرف كيف نحققه، متابعًا: لا ننتظر أي أحد ليحقق احتياجاتنا، مؤكدًا في الوقت نفسه على شعور السعوديين بالفخر قائلًا: شعبنا فخور جدًّا ببلادنا.