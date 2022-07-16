أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه لا يوجد أي نقاش بخصوص تحالف دفاعي مع إسرائيل مشيرًا إلى أن قرار فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق .

وزير الخارجية السعودي: قرار فتح الأجواء للطيران المدني لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق #قمم_جدة

#العربية pic.twitter.com/31QvDc5lVS — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2022

العلاقات السعودية الأمريكية

وحول إنتاج النفط والعلاقات السعودية الأمريكية قال الوزير في تصريحات لقناة العربية :”سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ذكر، في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية اليوم ، أن الطاقة الإنتاجية القصوى للسعودية هي 13 مليون برميل من النفط في اليوم”.

التحول نحو الطاقة المتجددة

وأضاف أن ولي العهد دعا إلى نهج متوازن للوصول إلى “الحياد الصفري” مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول لا تستطيع التحول للطاقة المتجددة بشكل سريع.

وقف برنامج إيران النووي

وأضاف: منظومة العمل العربي المشترك وصلت لمرحلة “النضج” وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحوار والديبلوماسية هو الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي. وتابع الوزير: نعرف ما نريد ونعرف كيف نحققه.

وأضاف : من أراد أن يكون له أجندة عالمية فعليه التحدث مع السعودية والدول الأخرى الحاضرة في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت اليوم.