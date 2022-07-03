انتقد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، تدخل مليشيا حزب الله في شؤون بلاده، مطالبًا لبنان بوقف الفضائيات الحوثية التي تبث من داخله.

وزير الخارجية اليمني ينتقد تدخل حزب الله في شؤون بلاده ويطالب الحكومة اللبنانية بوقف الفضائيات الحوثية التي تبث من #لبنان #اليمن #العربية pic.twitter.com/lgpB4Ztks5 — العربية (@AlArabiya) July 3, 2022

تدخل مباشر

وأضاف ابن مبارك في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن لبنان أعلن أنه اعتمد سياسة النأي بالنفس، لكن اليمن لا يرى هذا الأمر بل يوجد تدخلاً مباشراً، ليس فقط بالأقوال والخطابات لكن بالفعل من خلال إرسال مقاتلين والتدريب ونقل التكنولوجيا ومن خلال تواجد قنوات الحوثيين بالجنوب.

وحذر من أن هذه العوامل كلها تسيء إلى الرابط التاريخي الذي يربط اليمن بلبنان وهي روابط قديمة ظلت على الدوام في نمو وتطور راسخ على مر العصور مهما حاول فصيل التأثير عليها خدمة لأجندة إقليمية تبحر عكس تيار العلاقات والتاريخ المشترك.

وقف القنوات الحوثية

وطالب وزير الخارجية اليمني، لبنان بوقف بث فضائيات الحوثيين التي تستضيفها الضاحية الجنوبية لبيروت حيث معقل حزب الله.

وأوضح ابن مبارك أن الإجراءات التي قام بها وزير الداخلية اللبناني فيصل مولوي بشأن هذه القنوات بقيت حبرًا على ورق، حيث أعلن في فبراير الماضي عن طلبه التقصي حول هذه المحطات ومشغليها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بحقها.

ولفت إلى أنه لم يتم القيام بأي مسعى لتنفيذها، مضيفًا: “مدركون طبيعة الموضوع، فلنسم ذلك خطوات أولية مشكورة، لكن نحن بانتظار أن ينفذ هذا الأمر”.

الحض على الكراهية

وأكد أن هذه القنوات تحض على الكراهية وتجنيد الشباب للقتال والإضرار بالعلاقات العربية وليس اليمن فقط، بل تضر بلبنان أولاً وبعلاقته بمحيطه العربي، مؤكدًا ضرورة النظر في شأنها.