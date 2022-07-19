التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، وذلك في قصر ليكورا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

استعراض أوجه العلاقات

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.