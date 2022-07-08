أكد وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، أن الوزارة وضعت خططاً مسبقة للحفاظ على صحة الحجاج، مشيرًا إلى عدم تسجيل حالات عالية للإصابة بضربات الشمس في يوم عرفة.

وزير الصحة السعودي لـ #العربية: وضعنا خططا مسبقة للحفاظ على صحة الحجاج #العربية_في_الحج pic.twitter.com/eSD55t9LaZ — العربية (@AlArabiya) July 8, 2022

استعدادات عالية قبل بداية الحج

وقال الجلاجل خلال استضافته بقناة “العربية”، إن موسم حج هذا العام أتى في وقت “لا للجائحة”، حيث أعدت الوزارة استعدادات عالية جدًا له من قبل بداية الحج والمناسك، موضحًا أن الاشتراطات الصحية تم وضعها بخطط مسبقة للحفاظ على صحة الحجاج، كما تم تطبيقها بشكل جيد.

وضع صحي مطمئن

وأشار إلى أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدًا، وجميع الإجراءات الصحية والالتزام بأخذ اللقاحات تم بشكل مرتفع، كما أن الالتزام بالأمور التوعوية والتثقيفية من قبل الوزارة للحجاج بشأن ضربات الشمس وليس الفيروسات فقط عالٍ جدًا.

وأضاف الجلاجل أن الحالات الموجودة في العنايات المركزة بالمشاعر قليلة جدًا، لافتا إلى عدم تسجيل أي تفشٍ لفيروس كورونا “كوفيد-19” في الحج حتى الآن، برغم أن الوزارة كانت تتوقع أن يكون هناك حالات إيجابية في موسم هذا الحج.

استعدادات وزارة الصحة

يذكر أن وزارة الصحة استعدت لموسم حج هذا العام 1443هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بـ (25) مستشفى، يساندها (156) مركزًا صحيًّا، كما زادت سعتها السريرية إلى (5000) سرير، منها (1053) سريرًا خُصصت للعناية المركزة، و(241) سريرًا خُصصت لضربات الشمس.

وبلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس صحي.

بالإضافة إلى ذلك، جهزت الوزارة عددًا من النقاط الطبية المتنوعة، شملت قطار المشاعر وقطار الحرمين، كما كثّفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، بتوفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (17) مركزًا للطوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.