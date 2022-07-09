زار وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم السبت، عددًا من الحجاج المرضى المنومين في مستشفى منى الطوارئ، حيث اطمأن على صحتهم.

كما اطلع الجلاجل على الخدمات المقدمة لهم، وهنأ الحجاج المنومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإخبارية الوزير وهو يقول للحجاج المنومين: “حنا هنا لخدمتكم والمرض ما راح يعيقكم عن أداء الحج”.

هدايا معايدة:

كما قدمت الصحة- ممثلة في إدارة تجربة المريض- هدايا المعايدة للمنومين في المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة.

وكان وزير الصحة قد عايد منسوبي “الصحة” المكلفين بمهمة الحج في مستشفى منى الطوارئ اليوم، وحثهم على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، مثمنًا جهودهم التي بذلوها خلال موسم حج هذا العام والتي أسهمت- بفضل الله تعالى- في إنجاح الخطط الصحية.

ونشرت وكالة واس لقطات لزيارة وزير الصحة للحجاج المنومين.