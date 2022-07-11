تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل، الفرق التطوعية العاملة في الرعاية الصحية بخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأطلق فهد الجلاجل لقب “أم المتطوعين” على طبيبة متطوعة تبلغ من العمر 65 عامًا، شاركت في رعاية الحجيج طبيًا رغم تقاعدها عن العمل، وساهمت في تقديم الدعم والمساعدة لهم.

فيديو | " أم المتطوعين".. لقب أطلقه وزير الصحة على الطبيبة المتقاعدة والمتطوعة د. سميحة سنان ذات الـ 65 عاما #الإخبارية#بسلام_آمنين pic.twitter.com/cw1569G5PK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2022

لقاء مع المتطوعين

وقال وزير الصحة للمتطوعة بعد أن سألها عن صحتها وحالها: “التقاعد يكون فقط عن المكتب وليس عن خدمة ضيوف الرحمن”، مشيدًا بجهودها في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم صحيًا.

وأضاف أنه التقى أحد المتطوعين يبلغ من العمر 41 عامًا، إلا أن هذه الطبيبة كسرت الرقم القياسي بتجاوز عمرها الـ65 عامًا، لتستحق بذلك لقب “أم المتطوعين”، كما وعدها بالتصديق عليه بشكل رسمي، لتكون صاحبة لقب “أم المتطوعين”.