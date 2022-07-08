انسحب كبير الدبلوماسيين الروس، سيرجي لافروف، من المحادثات مع وزراء خارجية مجموعة العشرين G20 في إندونيسيا، اليوم الجمعة، حيث انتقدت القوى الغربية موسكو بسبب دخولها لأوكرانيا.

وأدانت واشنطن وحلفاؤها، الهجوم الروسي قبل الاجتماع، قبل أن يواجه وزير الخارجية سيرجي لافروف ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بوابل من الانتقادات الغربية في المحادثات المغلقة.

وقال بلينكين في الاجتماع الذي عقد في منتجع جزيرة بالي: ما سمعناه اليوم بالفعل هو جوقة قوية من جميع أنحاء العالم حول الحاجة إلى إنهاء العدوان.

وانضم بلينكين ولافروف إلى زملائه في محادثات استمرت يومًا كاملاً في أول اجتماع لهم منذ اندلاع الصراع الدولي، حيث أخبرهم المضيف على الفور أن الصراع يجب أن ينتهي من خلال المفاوضات، لكن دبلوماسيين قالوا إن لافروف انسحب من الجلسة الصباحية حيث انتقدت نظيرته الألمانية أنالينا بربوك موسكو لعرقلة الحوار مع الشركاء الدوليين.

وفي حديثه إلى التلفزيون الألماني من اجتماع مجموعة العشرين في بالي، قال بربوك إن لافروف انسحب من الجلسة الأولى في منتصفها، وتخطى الجلسة الثانية، وهو ما يظهر بشكل أوضح أنه غير مهتم بالتعاون الدولي أو الحوار.

G20 يناشد روسيا لإنهاء الصراع

وقال دبلوماسيون إن لافروف تخلى في وقت لاحق أيضًا عن جلسة بعد الظهر قبل ظهور افتراضي لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ولم يكن حاضرًا، حيث أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين روسيا في الاجتماع المغلق في بالي.

وقال: الحكومة الروسية لا تبدي أي ميليمتر من استعدادها للتحدث، لا سيما بشأن السؤال المهم حول كيفية مواجهتنا لأزمة الغذاء العالمية.

وقال بربوك إنه على الرغم من اختلاف وجهات نظر الدول التسع عشرة المتبقية بشأن الصراع الدولي، إلا أنها كانت واضحة للغاية في مناشدة روسيا أن هذا الصراع يجب أن ينتهي.