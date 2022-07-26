نشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا، ترصد فيها جهود منسوبيها ومتابعتها للحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وحثت المديرية على حسابها بموقع “تويتر”، على ضرورة التقيد بالإرشادات، والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول.

توخي الحذر

وكان الدفاع المدني دعا أمس إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل.

المناطق المتأثرة

وبيّنت أنه ستتأثر مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

طقس اليوم

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة)، حسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد في تقريره.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.