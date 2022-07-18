لا يزال نادي الاتفاق بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في التعاقد مع صفقات قوية وذلك قبل انطلاق دوري المحترفين السعودي في نسخته الجديدة يوم 25 أغسطس المقبل.

مدرب الاتفاق يراقب صفقتين دفاعيتين

وكان كارتيرون اهتم بضم المدافع المصري محمود علاء لاعب نادي الزمالك المصري لكنه أيضًا وبحسب التقارير يفكر في ضم الكرواتي دوماجوي فيدا لاعب نادي بيشكتاش التركي.

اللاعب الكرواتي صاحب الـ33 سنة فاز بالمركز الثاني مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بـ روسيا، حينما فازت فرنسا على كرواتيا بنتيجة 4-2.

ولعب فيدا في العديد من الأندية وهو أوسييك السلوفيني وباير ليفركوزن الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ودينامو كييف الأوكراني ويلعب مع نادي بيشكتاش منذ عام 2018.