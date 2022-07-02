أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية فأعلى، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التالية: