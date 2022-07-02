أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية فأعلى، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التالية:
المسميات الوظيفية:
1. أخصائي إكلينيكي
المؤهلات والخبرة:
- صيدلي أو تمريض أو طالب علوم الحياة أو الهندسة الطبية الحيوية.
- 2- 5 سنوات غرفة عمليات أو قسطرة. مختبر.
2. منسق العلاقات الحكومية
المؤهلات والخبرة
- المدرسة الثانوية
- 0- 1 سنوات
3. منسق هيومان رايتس ووتش
المؤهلات والخبرة:
- الريادة وسرعة الإنجاز
- اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة جيدة
- عمل تحت الضغط
4. مشرف HRW
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية وإدارة الأعمال
- 1- 3 سنوات خبرة
رابط التقديم:
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