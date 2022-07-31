أعلن مستشفي قوى الأمن عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (البكالوريوس) مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: