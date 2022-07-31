أعلن مستشفي قوى الأمن عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (البكالوريوس) مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
منسق ممرض إدارة السرير
المؤهلات والخبرة
- بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة أو كلية وطنية / دولية معترف بها.
- رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
- خبرة سريرية لا تقل عن ست (6) سنوات في وحدات العناية المركزة داخل مستشفى للحالات الحادة.
طريقة التقديم:
– للتقديم والاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)
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