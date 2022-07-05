أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية ، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُحاسب:
- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
- يفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
2- قائد فريق العقود الإلكترونية:
- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الهندسة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
للاطلاع علي الوصف والوظيفي و مزيد من التفاصيل للوظائف المعلنة :
1- مُحاسب: (اضغط هنا)
2- قائد فريق العقود الإلكترونية: (اضغط هنا)
اترك تعليقاً