تعلن الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس قسم – إدارة البيانات.

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس علوم الحاسب او في تخصص مشابه.

ماجستير في إدارة البيانات / إدارة المعلومات. (مفضل)

شهادة احترافية في إدارة البيانات أو خصوصية البيانات.

خبرة 7+ إجمالي الخبرة في نفس المجال، حوكمة البيانات / إدارة البيانات / مراجع تكنولوجيا المعلومات / الالتزام بتكنولوجيا المعلومات / حوكمة تكنولوجيا المعلومات / إدارة المخاطر في التكنولوجيا.

طريقة التقديم :

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).