أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات ، للعمل بمستشفيات القوات المسلحة – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية :
1- استشاري أطفال حديثي الولادة
واجبات ومسؤوليات
- يلتزم بلوائح الطاقم الطبي ، ومدونة قواعد السلوك الطبي ، والقواعد واللوائح الخاصة بالطاقم الطبي وتلك الخاصة بالقسم.
- يوفر أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الطبية للمرضى المسؤولين عنهم.
- يقوم بمجموعة كاملة من الواجبات السريرية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) ، ووحدة رعاية الأطفال الخاصة (SCBU) والعيادة الخارجية ، وفقًا لما يحدده مدير طب الأطفال وفقًا للامتيازات السريرية المعتمدة بشكل فردي.
- يشارك في واجبات تحت الطلب كما هو مطلوب من قبل الإدارة.
- يقوم بتدريس الموظفين المعينين لأغراض التدريب ، ويشارك مع مدير طب الأطفال ومدير الدراسات العليا والشؤون الأكاديمية في التخطيط لبرنامج التطوير الوظيفي للمتدربين.
- يشارك في تحسين جودة رعاية المرضى (برنامج إدارة الجودة الشاملة ، برنامج تحسين تقييم الجودة) حسب الاقتضاء.
- يفي بمتطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يتعلق بالتعليم الطبي المستمر
2- طبيب أخصائي أول طب أسرة
واجبات ومسؤوليات
- يلتزم باللوائح الداخلية للموظفين الطبيين ، ومدونة قواعد السلوك الطبي ، والقواعد واللوائح الخاصة بالطاقم الطبي وتلك الخاصة بالقسم.
- يستخدم المهارات والطرق السريرية المناسبة لإعداد الرعاية الأولية لتحليل شكاوى المريض ووضع خطة عمل لمصلحته.
- إحالة المرضى للحصول على رأي متخصص مناسب أو علاج حسب الضرورة للمريض.
- يؤسس علاقة علاجية مع المرضى / العائلات في محاولة لتعزيز الامتثال والمشاركة المشتركة في بيئة رعاية.
3- طبيب مقيم طب أسرة
واجبات ومسؤوليات
- يلتزم بلوائح الطاقم الطبي ، ومدونة قواعد السلوك الطبي ، والقواعد واللوائح الخاصة بالطاقم الطبي وتلك الخاصة بالقسم.
- لممارسة أعلى مستوى ممكن من رعاية المرضى وفقًا لامتيازاته السريرية والموارد المتاحة.
- يستخدم المهارات والطرق السريرية المناسبة لإعداد الرعاية الأولية لتحليل شكاوى المريض ووضع خطة عمل لمصلحته.
- بدء التحقيقات التي تؤكد أو تؤسس أو تستبعد التشخيص ، أو تكون مفيدة للمريض.
- إحالة المرضى إلى كبار زملائه في طب الأسرة أو إلى الأخصائي المناسب لإبداء الرأي أو العلاج حسب الاقتضاء.
- يؤسس علاقة علاجية مع المرضى / العائلات في محاولة لتعزيز الامتثال والمشاركة المشتركة في بيئة رعاية.
- يتابع هؤلاء المرضى الذين يعانون من مرض مزمن أو مستمر أو عندما تتطلب الاستجابة العلاجية التقييم.
- يقدم تقارير ويناقش النتائج أو التعقيدات أو التعديلات غير العادية في خطة الإدارة مع زملائه الكبار حسب الضرورة.
- يفي بمتطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يتعلق بالتعليم الطبي المستمر.
- يشارك في المشاريع البحثية المعتمدة.
رابط التقديم:
– للتقديم يرجى زيارة المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي (اضغط هنا).
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