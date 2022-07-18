أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات ، للعمل بمستشفيات القوات المسلحة – وفقاً للتفاصيل التالية: