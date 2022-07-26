أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل بمستشفيات القوات المسلحة – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
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- فني تمريض عناية مركزة \\ ICU Nurse Technician
- فني تمريض عمليات \\ OR Nurse Technician
- فني تمريض طوارئ \\ ER Nurse Technician
- فني تمريض تنويم \\ Ward Nurse Technician
- أخصائي تمريض – عناية مركزة / Nursing Specialist – ICU
- أخصائي تمريض – عمليات / Nursing Specialist – OR
- أخصائي تمريض – تنويم رجال ونساء / Nursing Specialist – Male, Female Ward
- طبيب مقيم عناية مركزة / ICU Resident
- طبيب مقيم عظام \\ Resident Orthopedic
- طبيب مقيم جراحة \\ Resident Surgery
- طبيب مقيم أطفال \\ Resident Pediatric
- طبيب مقيم باطنية \\ Resident Internal Medicine
- طبيب مقيم نساء وولادة \\ Resident OB & GYNE
- استشاري باطنية \\ Consultant Internal Medicine
- استشاري أطفال \\ Consultant Pediatric
- نائب أول أمراض القلب \\ Senior Registrar Cardiologist
- نائب أول أمراض معدية \\ Senior Registrar Infection Disease
- نائب أول جراحة مخ و أعصاب \\ Senior Registrar Neurosurgeon
- نائب أول طب طوارئ \\ Senior Registrar ER
- نائب علم الأمراض السريري \\ Registrar Clinical Pathologist
- نائب مسالك بولية \\ Registrar Urologist
رابط التقديم:
– وللتقديم يرجى زيارة المنصة الموحدة للتوظيف بالإدارة العامة للخدمات الصحية على الرابط التالي (اضغط هنا).
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