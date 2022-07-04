أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية :
- مدرس لغة
- محاضر – كيمياء
- محاضر – لغة انجليزية
- محاضر – هندسة ميكانيكية
- أستاذ مساعد – رياضيات
- أستاذ مساعد – فيزياء
- أستاذ مساعد – كيمياء
- أستاذ مساعد – لغة انجليزية
- أستاذ مساعد – هندسة كيميائية
- أستاذ مساعد – هندسة كهربائية
- مدرب – تربية بدنية
- مدرب – إدارة أعمال
- مدرب – رياضيات
- محاضر – نظم المعلومات الإدارية
- مدرب – فيزياء
- مدرب – هندسة مواد
- مدرب – هندسة تصنيع
- مدرب – هندسة كهربائية (نظم التحكم والقياس)
- مدرب – هندسة كهربائية
- مدرب – علوم حاسب
- مدرب – هندسة حاسب آلي
- مدرب – هندسة كيميائية
- مدرب – محاسبة
- محاضر – محاسبة
- محاضر – علوم وهندسة الحاسب الآلي
- محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات
- محاضر – هندسة كيميائية
- مدرب – كيمياء
- محاضر – هندسة كهربائية
- وغيرها…
رابط التقديم
للاطلاع على بقية التفاصيل و الشروط من الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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