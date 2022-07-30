أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

وظيفة مدير الامتثال للتراث الثقافي مدير الامتثال للتراث الثقافي قيادة المحتوى التراثي مدير بيانات التراث مدير إدارة التراث الثقافي مستشار عمليات أنظمة الأمن عالم بيئة ترميم النبات وغيرها

طريقة التقديم :