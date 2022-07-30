أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- وظيفة مدير الامتثال للتراث الثقافي
- مدير الامتثال للتراث الثقافي
- قيادة المحتوى التراثي
- مدير بيانات التراث
- مدير إدارة التراث الثقافي
- مستشار عمليات أنظمة الأمن
- عالم بيئة ترميم النبات
- وغيرها
طريقة التقديم :
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اترك تعليقاً