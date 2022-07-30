أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه:

المسميات و المتطلبات الوظيفية :



1- ضابط اتصال المركز

تقديم التقارير إلى رئيس نشر التكنولوجيا ، يُطلب من مسؤول ارتباط المراكز (CLO) تحديد الشركاء المناسبين (الصناعة وغيرها) لدفع نشر المنتجات المبتكرة من الأصول الفكرية لباحثي جامعة الملك عبدالله.

يتولى CLO مسؤولية التعامل مع الأكاديميين في مراكز أبحاث جامعة الملك عبدالله لتحديد شركاء التسويق لتقنيات جامعة الملك عبدالله وتحديد الفرص التي يمكن فيها توزيع الأموال المؤثرة لتحقيق أهداف التسويق.

يُعد CLO دورًا موجهًا داخليًا وخارجيًا وسيكون مسؤولاً عن نشر تقنيات جامعة الملك عبدالله للشركاء الذين يبلغ ذروتهم في الخيارات والتراخيص و / أو التخصيصات لحقوق الملكية الفكرية في جامعة الملك عبدالله. كجزء من فريق نشر التكنولوجيا ،

2- زميل ما بعد الدكتوراه – الذكاء الاصطناعي الرمزي العصبي

دكتوراه. في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات ،

الفهم السليم للمنطق الرياضي ، بما في ذلك نظرية النموذج ونظرية الإثبات

خبرة في التعلم الآلي أو التنقيب عن البيانات أو تحليل البيانات الإحصائية.

نحن نسعى لشغل منصب لباحث ما بعد الدكتوراه يعمل على الأساليب الرمزية العصبية وأنطولوجيا الويب الدلالي. سيعمل الباحث ما بعد الدكتوراه على تطوير طرق جديدة تجمع بين الأساليب العصبية والبيانات الدلالية. سيكون الموضوع الرئيسي حول الطرق التي تتضمن النظريات المنطقية بحيث يتم الحفاظ على دلالات اللغة داخل مساحة التضمين. الموضوع الثاني هو استخدام المنطق لتقييد المصنفات في مشاكل التصنيف متعددة الفئات على نطاق واسع.

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)