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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر حسابها على موقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خريج مساعد في نظم المعلومات وإدارة العمليات.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة في المجال ذي الصلة.

درجة البكالوريوس بدوام كامل مع درجات جيدة جدًا.

معادلة الشهادة إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة.

تعليمات خاصة للمتقدمين.

لغة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي اللغة الإنجليزية

إعلان الوظيفة هذا للمواطنين السعوديين فقط.