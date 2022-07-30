أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (Expro) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحملة البكالوريوس، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:



وظيفة المدير العام لقطاع الأمن

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو الإدارة المالية /الاقتصادية أو ما يعادلها

خبرة عملية 10 سنوات في مجالات ذات الصلة

خبرة 5 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية

المسؤوليات الوظيفية:

يدير المراقبة المنتظمة لأنشطة الهيئة بالقطاع ضمن نطاق اختصاصه مقابل الأهداف المتفق عليها، وتصعيد المشكلات أو المخاطر والرفع بأداء مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس متفق عليه

يحدد الأنشطة المتعلقة بإدارة مسارات عمل إدارة التغيير مع الجهات ضمن نطاق اختصاصه مثل أنشطة التواصل الشهرية ،تنسيق التدريب ،قصص النجاح، مبادرات تحسين الثقافة، وفرق التغيير

يحدد المتطلبات اللازمة لإدارة العلاقة مع الجهات ضمن نطاق اختصاصه والعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على موائمة مستهدفات الهيئة مع توجهات الجهة

يوجه وينفذ أنشطة تمكين الجهات من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للقطاعات المتعلقة بنطاق عمل الهيئة بالإضافة إلى تقديم المعلومات على وفورات القطاع ودعم الجهات بالخبرة الوظيفية التي تقدمها الهيئة في مجالات اختصاصها

يحدد وينظم إجراءات تفعيل مراجعات الإنفاق للجهات ضمن نطاق اختصاصه وإجراء عملية مراجعة الإنفاق بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الأخرى

يقود تفعيل برامج تحفيز الجهات المرتبطة بمبادرات كفاءة الإنفاق وتشجيع الجهات على تحقيق الوفورات المحددة في مبادرات الكفاءة بناءً على تقارير فرق كفاءة الإنفاق الشهرية

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)